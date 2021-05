La Cina si difende dalle accuse del 'razzo in caduta' sulla Terra, ecco in che modo

Il mondo intero è stato vittima di una sorta di "isteria di massa" riguardante i pezzi di un razzo cinese Long March 5B che la settimana scorsa dovevano cadere sulla Terra. C'erano possibilità di caduta anche nel sud Italia e, alla fine, dopo momenti di panico generale, i pezzi del razzo si sono schiantati nell'Oceano Indiano sabato notte.

L'evento - come ben sapete - non è passato inosservato e ha attirato l'ira della comunità globale, soprattutto a causa delle voci di un possibile schianto in qualche zona abitata (cosa davvero difficile, ma non impossibile). "È chiaro che la Cina non riesce a soddisfare gli standard di responsabilità per quanto riguarda i loro detriti spaziali", ha dichiarato duramente il nuovo amministratore della NASA Bill Nelson in una critica verso le operazioni del paese.

Proprio recentemente l'agenzia spaziale cinese ha risposto alle accuse, secondo quanto riferisce l'Associated Press, sostenendo di aver gestito tutto in modo appropriato e anche che nessuno si sia fatto male. "La Cina ha seguito da vicino la sua traiettoria e ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione del rientro in anticipo", ha dichiarato all'AP il portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying. "Non ci sono state segnalazioni di danni sul campo".

Secondo il portavoce del ministero degli Esteri, infatti, sembra ingiusto accusare l'agenzia spaziale cinese di "incoscienza" quando anche gli Stati Uniti hanno avuto dei rientri incontrollati. Quando si tratta dei loro razzi, continua Chunying, "i media americani utilizzano una retorica romantica come 'stelle cadenti che illuminano il cielo notturno'. Ma quando si tratta della Cina, l'approccio è completamente diverso".

Indipendentemente dalla parte in gioco, sembra chiaro che occorrono delle leggi internazionali per lo spazio, sia per quanto riguarda il rientro incontrollato di oggetti capaci di minacciare - seppur con bassissime possibilità - l'incolumità degli esseri umani, sia per quanto riguarda la creazione di spazzatura spaziale intorno all'orbita terrestre.