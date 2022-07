La Cina difenderà la Terra dagli asteroidi? Ecco l'ambizioso progetto

La Cina ha avviato un progetto definito China Fuyan e guidato dal Beijing Institute of Technology. L'obiettivo è quello di incrementare e potenziare la difesa planetaria da asteroidi potenzialmente pericolosi

Da sempre, la Cina si è rivelata una delle più grandi potenze interessate a migliorare i sistemi di individuazione di asteroidi potenzialmente minacciosi per il nostro pianeta. Basti pensare al progetto già previsto per il 2026. Ora, ciò che invece desta interesse tra gli scienziati cinesi è quello di dar vita ad un sistema di antenne radar mai costruito e realizzato finora dalla mente umana.

Si tratta di un progetto in realtà già in costruzione, tanto è vero che la sua realizzazione è iniziata già nel sito di Chongqing, nel sud della Cina dove sono state create le prime due unità radar composte da 20 antenne, probabilmente operative già dal mese di Settembre. Si parla di un sistema che a quanto pare avrebbe la capacità di individuare le traiettorie degli asteroidi fino a ben 150 milioni di km dalla Terra ovvero quasi la distanza che ci divide dal Sole.

Long Teng, presidente del Beijing Institute of Technology ha inoltre affermato al quotidiano cinese Global Times che questo sistema potrebbe anche rappresentare una fonte importante per lo studio di alcune specifiche tipologie di asteroidi e per il tracciamento di satelliti e detriti spaziali.

Tuttavia, nonostante la Cina parli di questa nuova realizzazione descrivendola come il "sistema più potente al mondo", tanti dettagli di natura tecnica sul suo funzionamento, non sono stati condivisi e resi noti. Non ci resta quindi che aspettare nuove delucidazioni a riguardo.