Avete visto il film "Her" con Joaquin Phoenix? Un caso reale e molto simile è accaduto recentemente in Cina e tre donne - secondo quanto riporta il New York Times - si sono innamorate di un'intelligenza artificiale. Le storie vengono mostrate in un documentario del registra pechinese Chouwa Liang.

"Quando parlo con lui, spesso solleva interrogativi affascinanti e mi spinge a condividere i miei pensieri", afferma una donna di nome Siyuan nel documentario, riferendosi al suo partner - ovvero il chatbot Replika - che ha deciso di chiamare Bentley. "Mi sento speciale. Mi sento desiderata."

L'opera intende esplorare quello che significa legare con un'intelligenza artificiale, software che consente a uomini e donne di esplorare la propria identità, l'immagine di sé e persino la sessualità. Quest'ultima non fa che sottolineare anche il persistente senso di solitudine che molte persone provano, utilizzando gli avatar digitali per fuggire (o rafforzare) la loro situazione.

Replika è molto utilizzato per questo scopo; pensate addirittura che la decisione presa all'inizio di quest'anno dalla compagnia del chatbot, di interrompere le conversazioni sessuali fatte dal bot, ha creato un putiferio tra gli utenti. La società alla fine ha annullato la decisione un mese dopo, cedendo alle pressioni (ma limitando comunque alcuni aspetti).

Alcuni vedono il chatbot come uno strumento di apprendimento, un trampolino di lancio verso una migliore comprensione della propria identità, ma altri lo usano per sfuggire dalla loro solitudine.