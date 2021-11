In Cina c'è un business incredibile sugli allevamenti di... scarafaggi

In Cina ci sono centinaia di allevamenti di scarafaggi e il numero annuale di creature che vengono allevate supera di gran lunga il numero della popolazione umana globale. Vengono utilizzati nella produzione di cosmetici e medicinali, o per l'alimentazione degli animali. Sì, avete letto bene.

Nel 2018 la società farmaceutica cinese Gooddoctor afferma di aver guadagnato 684 milioni di dollari grazie alla vendita di una pozione curativa a base di scarafaggi che viene utilizzata da milioni di persone in tutta la Cina. Questi insetti ricchi di proteine vengono utilizzati anche come alimento per l'allevamento di pollame, e vengono perfino serviti in alcuni ristoranti cinesi.

Così come potrete immaginare, mantenere un allevamento di scarafaggi è molto semplice: richiede poche risorse, una coppia di blattelle germaniche e la sua prole possono dare alla luce 300.000 scarafaggi, si ammalano raramente e mangiano di tutto (e stanno diventando immuni ai nostri pesticidi).

Il più grande impianto di coltivazione di scarafaggi del mondo, di proprietà di Gooddoctor, produce sei miliardi di scarafaggi ogni anno. I medicinali a base di scarafaggi sono molto richiesti in Cina, perché si crede che siano capaci di rigenerare cicatrici, curare la calvizie, problemi gastrici e molto altro. Ovviamente non ci sono studi scientifici a supporto di ciò.

Potrebbe non sembrare, ma sicuramente il business è redditizio e sono tanti - da piccoli agricoltori agli imprenditori - che vorrebbero far parte del mercato. Nel 2013 si è anche verificato un grosso incidente in una "fattoria" di scarafaggi, e questi insetti si sono riversati per le strade della città del distretto cinese di Dafeng. Milioni di scarafaggi hanno infestato campi di grano, case ed edifici vicini; e per prevenire incidenti del genere l'azienda Gooddoctor è circondata da un fossato pieno di pesci.

Insomma, si tratta di un business prolifico ma sicuramente non è adatto a tutti. Addirittura si parla anche di latte di scarafaggio come un super cibo del futuro.