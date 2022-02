La Cina ha effettuato una manovra nello spazio mai provata prima

Esiste un tipo di veicolo spaziale, chiamato con l'altisonante nome di "rimorchiatore spaziale", progettato per deorbitare un satellite; deorbitare un satellite è importante perché permette di spostare in sicurezza un veicolo verso una zona meno trafficata. Adesso la Cina ha utilizzato un rimorchiatore per fare qualcosa di mai provato prima.

Chiamato Shijian-21 (SJ-21), il mezzo si è aggrappato a un satellite del paese - ormai in disuso - ed è riuscito a portarlo in una zona chiamata "orbita cimitero". I funzionari degli Stati Uniti hanno mostrato preoccupazione perché una tecnologia del genere potrebbe essere utilizzate per deorbitare i satelliti rivali nello spazio.

In particolare, il 22 gennaio la società Exoanalytic Solutions, specializzata nell'osservare e studiare i dati satellitari che si è aggiudicata un contratto nel 2021 per fornire dati alla US Space Force, ha osservato la scomparsa dell'SJ-21 dalla sua orbita regolare. La Space Force ultimamente ha fatto parlare di sé... ma non nel senso buono: i funzionari si sono lamentati di non essere presi sul serio.

Il satellite cinese ha condotto una grande manovra che lo ha portato fianco a fianco con il satellite "morto". SJ-21 ha quindi scortato il veicolo spaziale fino all'orbita cimitero, designata per i satelliti che sono giunti alla fine della loro vita. Attualmente, il rimorchiatore spaziale è stato utilizzato a fin di bene, anche se gli Stati Uniti hanno mostrato preoccupazione per il possibile "doppio uso" del veicolo.

Anche gli USA, nonostante abbiano dimostrato preoccupazioni, stanno già lavorando a loro volta a un metodo per effettuare riparazioni di satelliti e traslochi in orbita. Una cosa sembra essere certa: gli Stati Uniti e la Cina stanno migliorando le loro capacità sulla manutenzione dei satelliti in orbita. Nei prossimi anni vedremo sicuramente nuove polemiche - come quelle scatenate dai test condotti dalla Russia - sulla questione.