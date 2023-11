La Cina entro il 2025 inizierà a creare robot umanoidi con 'cervelli'

Il governo cinese ha posto le basi per il futuro: entro il 2025, vuole avviare la produzione di massa di robot umanoidi dotati di "cervelli". Questa ambiziosa iniziativa, come riportato dal South China Morning Post, è stata delineata in un documento di nove pagine del Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica (MIIT).

Le autorità invitano il settore manifatturiero del paese a "stabilire un sistema di innovazione per i robot umanoidi, realizzare svolte in diverse tecnologie chiave e garantire la fornitura sicura ed efficace di componenti essenziali."

L'obiettivo è quello di posizionarsi come leader globale nella tecnologia entro il 2027. Il MIIT ha specificato che l'industria dovrebbe sviluppare il "cervello", il "cervelletto" e gli "arti" dei robot umanoidi, sfruttando i recenti progressi nel campo dell'intelligenza artificiale. Inoltre, ha sottolineato la necessità che questi robot siano operativi in condizioni "difficili" e pericolose, anche se non è stato precisato esattamente quali.

Tuttavia, considerando le precedenti iniziative della Cina nell'impiego di robot per la lotta antincendio e per la polizia, è probabile che l'uso previsto sia più infrastrutturale che militare. Nonostante la corsa agli armamenti tra Stati Uniti e Cina per sviluppare navi da guerra e jet da combattimento robotizzati, quando si tratta di soldati robot umanoidi - e, ancora più inquietante, di soldati ibridi robot-umani - gli Stati Uniti sembrano avere ancora un vantaggio significativo.

Già nel 2014, erano emerse notizie che l'esercito statunitense stesse esplorando la possibilità di sostituire i soldati umani con quelli autonomi nei prossimi anni, anche se finora non abbiamo visto molti robot combattenti impiegati sui campi di battaglia. Nel frattempo, il leader dell'industria dei robot umanoidi, Boston Dynamics, sta cercando di attenuare le crescenti richieste di robot armati.

A differenza dei loro omologhi americani, la Cina ha riconosciuto nel documento che, per raggiungere il livello di produzione di massa desiderato, la tecnologia dei robot umanoidi deve essere "significativamente migliorata" in modo da formare "un sistema di catena di fornitura industriale sicuro e affidabile e costruire un'ecologia industriale con competitività internazionale".