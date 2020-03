In Cina esiste un ospedale gestito, in parte, da robot

Lo Smart Field Hospital ha ricevuto un'intera trouppe di robot, dalla CloudMinds di Pechino, perché aiutasse con la gestione dei reparti e alleggerisse gli enormi carichi dei medici, concedendogli qualche meritata pausa.

I robot ricevono i parametri dei pazienti attraverso uno scambio di informazioni tra loro e il braccialetto che gli ospiti dell'ospedale indossano. Si occupano di mansioni semplici, certo, ma essenziali, come il portare ai pazienti cibo e medicine. Alcuni di loro, inoltre, fanno anche delle danze per intrattenere i malati.

In questo periodo difficile che stiamo tutti vivendo, questa curiosa e singolare scelta non dovrebbe suonare poi così assurda. I robot - ovviamente - non possono ammalarsi, dunque non possono contagiare (anche perché vengono disinfettati continuamente).

Bill Huang, CEO della CloudMinds ha parlato a nome dello staff dell'ospedale quando ha detto che i robot sono stati di grandissimo aiuto, non solo perché hanno reso più semplice e meno rischioso il loro lavoro, ma anche perché la tecnologia utilizzata ha dato grandissime soddisfazioni. Ad esempio, un robot è riuscito a tamponare la gola di un paziente, attività che, quantomeno per il momento, richiede ancora la mano umana.

La Cina (come la maggior parte dei paesi del mondo) sta attraversando un momento particolarmente buio ma questo fa sperare molto per il futuro, di tutti.