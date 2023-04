La Cina da all'IA il controllo di un satellite e inizia a fare cose molto bizzarre

Non è un segreto che molti paesi stiano iniziando ad armeggiare con l'intelligenza artificiale per numerose applicazioni. Per molti ciò è un vero pericolo, per altri una rivoluzione, ma quello che è certo è che il controllo umano - pur essendo soggetto ad errori - segue una logica precisa, mentre l'IA non sempre... così com'è successo in Cina.

Dei ricercatori cinesi hanno recentemente dato a questo software il compito di controllare i movimenti di un satellite per 24 ore e di osservare le aree di interesse a terra (ma ha guidato anche un jet). L'intelligenza artificiale, in poche parole, aveva (quasi) il pieno controllo di Qimingxing 1, un piccolo satellite di osservazione.

Così l'IA ha controllato Qimingxing 1 iniziando ad osservare in particolar modo alcuni punti specifici, anche se i ricercatori non sono sicuri del perché. Il software ha ingrandito Patna, una grande e antica città sul fiume Gange in India, e ha trovato un interesse specifico nell'area. Sebbene l'IA non fosse programmata per spiegare le sue scelte, è possibile che Patna sia stata scelta a causa di una mortale disputa sul confine avvenuta nel 2020 tra Cina e India.

Successivamente ha esaminato Osaka, un porto giapponese che "occasionalmente ospita navi della Marina americana che operano nel Pacifico", secondo il South China Morning Post. Questa è la prima volta che l'IA ottiene il controllo completo di un satellite di osservazione senza richieste o compiti specifici.

L'esperimento recente suggerisce che l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata nei sistemi di osservazione e monitoraggio per allertare la difesa nazionale dell'attività militare.

Insomma, intelligenza artificiale e militari, cosa potrebbe andare storto?