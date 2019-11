Cina inarrestabile: il paese ha effettuato più lanci spaziali di qualsiasi altro paese

La Cina ha piani davvero ambiziosi per l'esplorazione spaziale futura. Dall'esplorazione del Pianeta Rosso, esattamente come intende fare l'ESA e la NASA, alla costruzione di una base di ricerca nel Polo Sud della Luna.

Il paese sembra star dimostrando le sue intenzioni: nel 2018, infatti, la Cina ha effettuato - per la prima volta - più lanci orbitali di maggior successo rispetto a qualsiasi altra nazione, con i suoi 35 voli contro i 29 lanci degli Stati Uniti e ai 20 della Russia.

Oggi, secondo Ars Technica, il paese è in procinto di stabilire nuovamente il record quest'anno; un forte segnale della volontà della Cina di puntare verso lo spazio, nonostante le società statunitensi come SpaceX abbiano abbassato drasticamente i costi per raggiungere l'orbita terrestre.

La scorsa settimana, la China’s National Space Administration ha completato con successo il suo primo test pubblico del rover che prevede di inviare su Marte l'anno prossimo. All'inizio di novembre, inoltre, la nazione è riuscita a lanciare con successo due missioni orbitali a sole tre ore l'una dall'altra. A ottobre, invece, la Cina ha mostrato al mondo la navicella spaziale di prossima generazione che intende utilizzare per portare i suoi astronauti sulla Luna.

SpaceX, secondo quanto riporta Ars Technica, ha lanciato solo 11 razzi orbitali quest'anno, la metà rispetto ai 21 che ha effettuato nel 2018. Staremo a vedere, comunque, se la Cina riuscirà anche quest'anno a portarsi il primato a casa. Un fatto molto probabile.