La Cina ha iniziato a parlare del suo piano per costruire una base sulla Luna

Le agenzie spaziali di tutto il mondo vogliono costruire una base sulla Luna: la NASA, l'ESA e anche la Cina. Il paese del Drago per questo motivo ultimamente ha iniziato a discutere sui suoi progetti per costruire una base sul nostro satellite.

Come riporta il South China Morning Post, recentemente è stata tenuta la prima conferenza dedicata alla discussione per la costruzione. Più di 100 ricercatori provenienti da tutto il paese hanno preso parte all'evento per discutere di tutto, dalla costruzione di infrastrutture di base per la Luna all'uso di robot e alla simulazione della superficie lunare sulla Terra.

"Alla fine, la costruzione di abitazioni oltre la Terra è essenziale non solo per tutta la ricerca dell'umanità per l'esplorazione dello spazio, ma anche per le esigenze strategiche della Cina come potenza spaziale", ha affermato Ding Lieyun, uno scienziato dell'Università di scienza e tecnologia di Huazhong, così come afferma il South China Morning Post.

Ding e il suo team sperano di costruire i primi mattoni sulla superficie della Luna in soli cinque anni come parte della missione Chang'e-8 del paese. Lo scienziato ha contribuito a costruire un prototipo di habitat composto da mattoni stampati in 3D e ricavati dal suolo lunare, con l'obiettivo di ridurre la quantità di materiale da inviare dalla Terra e rendere il processo di costruzione il più semplice possibile.