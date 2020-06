La Cina inizierà a costruire la sua stazione spaziale già nel 2022

La Cina, per quanto riguarda l'esplorazione spaziale, sta davvero facendo sul serio. In questi anni è riuscita a portarsi a casa imprese di tutto rispetto, come l'esplorazione del lato nascosto della Luna e il record di lanci spaziali nel 2018. Il paese vuole fare di più, e tra i loro progetti spicca la costruzione di una stazione spaziale.

Il loro obiettivo è seguire un ambizioso programma di 11 lanci pianificati in soli due anni. Al termine, la stazione spaziale da 66 tonnellate ospiterà tre astronauti contemporaneamente (sarà quindi più piccola della Stazione Spaziale Internazionale) per un massimo di sei mesi alla volta. L'apertura è prevista per il 2023.

La struttura orbitante avrà tre moduli: uno spazio abitativo principale e due moduli progettati per ospitare esperimenti di collaboratori in tutto il mondo, dalle tecnologie spaziali alla biologia. La Cina sta pianificando di mandare in orbita il primo modulo già nel primo trimestre del 2022 a bordo del missile Long March 5B.

La selezione per gli astronauti che prenderanno posto nello spazio partirà già da questo luglio. Novità assoluta, la selezione includerà per la prima volta civili con background scientifici e ingegneristici, non solo personale militare. Il paese, inoltre, ha intenzione anche di lanciare un telescopio dalle dimensioni di Hubble, posizionato nella stessa orbita della stazione spaziale, consentendo così di attraccare per riparazioni e aggiornamenti.

Lo spazio continua ad essere l'obiettivo sempre più ambizioso di moltissimi paesi.