La Cina ha intenzione di addestrare astronauti stranieri per la stazione spaziale

A novembre 2022, la Cina ha ufficialmente completato la propria stazione orbitante, Tiangong, e ora ha intenzione di addestrare e spedire astronauti stranieri per i viaggi astrali in programma. Proprio come gli Stati Uniti e l’ex Unione Sovietica, il programma spaziale cinese sta ottenendo importanza sia diplomatica che politica.

Infatti, sono moltissimi i paesi che stanno richiedendo un viaggio per la stazione di Tiangong, secondo quanto riferito dal funzionario Chen Shanguang, a CCTV.

“Presto inizieremo a selezionare i candidati di quelle nazioni per i voli congiunti verso la nostra stazione spaziale e saranno in grado di lavorare con i nostri astronauti per svolgere compiti scientifici nello spazio”, ha detto Chen, vice capo pianificatore dei programmi spaziali cinesi.

Chen spiega che, prima di esser portati in Cina, i sottoposti saranno scelti attraverso un rigoroso processo di selezione. Solo dopo questo passaggio, i mandarini si prodigheranno nell’offrire loro la formazione necessaria per utilizzare come si deve le astronavi cinesi Shenzhou e vivere senza problemi a bordo della stazione.

“Speriamo anche che i candidati stranieri possano acquisire una certa conoscenza della cultura cinese perché saranno a bordo di una stazione spaziale cinese”, ha affermato. Chen non spiegato se tra i requisiti della selezione ci fosse la conoscenza del cinese; tuttavia, gli esperti si aspettano che a bordo si parli la lingua nazionale della stazione.

[Liu Fang/Xinhua tramite AP, File]