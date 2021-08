La Cina ha intenzione di costruire una nave spaziale grande diversi chilometri

La Cina sta puntando moltissime risorse per l'esplorazione dello spazio e in futuro l'obiettivo è attuare missioni che operano su scale temporali a lungo termine (come l'esplorazione di Marte). Adesso, la National Natural Science Foundation of China sta analizzando l'idea di costruire un "veicolo spaziale ultra-grande che copre chilometri".

In poche parole, il paese vuole costruire in orbita un veicolo spaziale lungo diversi chilometri che garantirebbe "l'uso futuro delle risorse spaziali, l'esplorazione dei misteri dell'universo e la permanenza in orbita a lungo termine". I lavori sono gestiti da un'agenzia del Ministero della Scienza e della Tecnologia.

Per il lavoro preliminare saranno spesi 2,3 milioni di dollari; qui l'agenzia esaminerà la fattibilità di ben 10 progetti simili. Poiché ovviamente il veicolo spaziale colossale sarebbe troppo grande da lanciare nello spazio, verrebbe costruito direttamente in orbita e assemblato con diversi lanci.

I progressi nella corsa allo spazio della Cina sono davvero impressionanti: ultimamente il paese ha lanciato la sua stazione spaziale in orbita, portato su Marte il suo primo rover (che ha ultimamente terminato la sua missione) e ha perfino esplorato il lato nascosto della Luna. Insomma, il futuro sembra essere ancora più ambizioso e una sana competizione non farà altro che "smuovere" un po' gli animi.