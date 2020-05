La Cina ha intenzione di lanciare la sua missione per esplorare Marte a luglio

Dopo aver "conquistato" il lato oscuro della Luna, la Cina punta verso Marte entro luglio per la sua prossima missione. Pechino ha investito miliardi di dollari nel suo programma spaziale nel tentativo di eguagliare gli Stati Uniti.

La missione su Marte è tra una serie di nuovi progetti spaziali che la Cina sta perseguendo, insieme al progetto di far sbarcare degli astronauti cinesi sulla Luna e la creazione una stazione spaziale entro il 2022. "Questo grande progetto sta procedendo come previsto e stiamo pianificando un lancio a luglio", ha affermato la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) in una dichiarazione rilasciata recentemente.

Chiamata "Tianwen", la missione cinese metterà in orbita una sonda attorno a Marte e farà atterrare un rover per esplorare e analizzare la superficie (proprio come farà il Perseverance della NASA nello stesso periodo). Ci vorranno diversi mesi per coprire la distanza di circa 55 milioni di chilometri tra Terra e Marte a causa delle loro orbite planetarie.

La stazione spaziale della Cina avrà un modulo centrale, chiamato Tianhe, e una capsula da laboratorio su entrambi i lati, dove gli astronauti del paese condurranno esperimenti scientifici in campi che spaziano dall'astronomia alla fisica. Sempre la Cina, nel 2018 ha effettuato più lanci orbitali di maggior successo rispetto a qualsiasi altra nazione.