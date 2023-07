La Cina ha intenzione di mandare astronauti sulla Luna entro il 2030

L'agenzia spaziale cinese, la China Manned Space Agency (CMSA), ha annunciato un audace piano per portare gli astronauti sulla Luna entro il 2030, segnando un salto in avanti nell'ambizioso programma di esplorazione lunare del Paese del Drago.

Il piano di atterraggio prevede il lancio di due razzi vettori incaricati di trasportare un lander lunare e una navicella spaziale in orbita. Una volta qui, la navicella spaziale e il lander lunare si agganceranno, permettendo agli astronauti di entrare nel lander.

Quest'ultimo, una volta atterrato in un'area predeterminata sulla superficie lunare, permetterà agli astronauti di condurre esplorazioni scientifiche e raccolta di campioni. Al termine dell'esplorazione, gli astronauti saliranno a bordo del lander, che li riporterà in orbita lunare per unirsi alla loro navicella spaziale.

Infine, la navicella spaziale trasporterà gli astronauti e i loro campioni lunari sulla Terra. Per l'impresa sarà utilizzato il nuovo razzo vettore della Cina, il Long March-10, prodotto della China Academy of Launch Vehicle Technology sotto la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), che utilizza idrogeno liquido, ossigeno liquido e cherosene come propellenti.

Un po' come lo SLS della NASA, i primi dettagli sul vettore ci dicono che avrà una lunghezza di circa 92 metri, un peso al lancio di circa 2.187 tonnellate, e una spinta al decollo di circa 2.678 tonnellate (ma può essere configurato senza booster per trasportare astronauti e carichi a una stazione spaziale). Il Long March-10 dovrebbe iniziare i preparativi per il suo volo inaugurale nel 2027, e servirà come pilastro strategico della Cina per raggiungere un atterraggio lunare con equipaggio entro il 2030.