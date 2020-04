La Cina ha intenzione di recuperare dei campioni di Luna per studiarli sulla Terra

La Cina ha intenzione di recuperare campioni dalla Luna e lo farà mediante il lancio della missione Chang'e 5, prevista entro la fine dell'anno. Questa epica impresa rappresenterà la terza fase del programma di esplorazione lunare Chang'e nel paese. Attualmente è ancora attiva la missione Chang'e 4 sul lato nascosto del satellite.

Il luogo dello sbarco è la Mons Rümker nell'Oceanus Procellarum, un vasto mare lunare sul bordo occidentale del lato visibile della Luna. L'area è geologicamente complessa e nota per la sua attività vulcanica. La missione Chang'e 5 avrà a disposizione un veicolo spaziale conterrà fino a 2 chilogrammi di campioni della superficie lunare.

Attualmente, solo gli Stati Uniti (con 382 chilogrammi) e l'ex Unione Sovietica (con circa 350 grammi) hanno prelevato dei campioni dal nostro satellite. L'autore principale GL Zhang dell'Osservatorio astronomico nazionale della Cina, riassume nel dettaglio i principali obiettivi del Ground Research Application System (GRAS) del progetto di esplorazione lunare del Paese.

Questi compiti includono: ricevere campioni lunari dal sistema di veicoli spaziali; istituzione di strutture e laboratori speciali per l'archiviazione locale permanente dei campioni e preparazione e pre-elaborazione dei campioni lunari. Innanzitutto, i campioni lunari restituiti saranno divisi in campioni scavati e campioni perforati. I campioni prelevati e perforati saranno successivamente suddivisi in altre quattro categorie.

Gli ingegneri della Cina "sembra che stiano adottando un approccio molto simile a come abbiamo e continuiamo a elaborare e curare campioni Apollo", afferma Ryan Zeigler della NASA. "Ci sono alcune differenze minori, ma è prevedibile poiché ogni missione ha caratteristiche uniche."