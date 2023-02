La Cina ha inviato un pallone-spia sui cieli americani: sorvolata una base nucleare

Gli Stati Uniti hanno svelato di aver individuato un sospetto pallone spia cinese ad alta quota sopra i propri cieli, ma al momento hanno deciso di non abbatterlo per non aumentare ulteriormente la tensione con la Cina e per evitare danni alla sicurezza delle persone causate dalla caduta di detriti.

Il portavoce del Pentagono Patrick Ryder ha affermato che il Governo americano sta seguendo il pallone da diversi giorni e sta “viaggiando a un’altitudine ben al di sopra del traffico aereo commerciale e non rappresenta una minaccia militare o fisica per persone a terra”.

Senza mezzi termini, l’alto funzionario della difesa ha affermato che il pallone spia appartiene alla Repubblica Popolare Cinese, e “casi come questi sono stati rilevati più volte negli ultimi anni, anche prima di questa amministrazione”.

L’attuale traiettoria di volo del pallone lo starebbe portando verso un “certo numero di siti sensibili”, ma il funzionario ha precisato che allo stato attuale non rappresenta un rischio significativo in termini di raccolta delle informazioni dal momento che sarebbe in grado di rilevare un numero limitato di dati. Nonostante ciò, però l’amministrazione sta prendendo tutti i provvedimenti necessari per “proteggersi dalla raccolta di informazioni sensibili da parte”.

A preoccupare maggiormente sono i satelliti spia cinesi nell’orbita terrestre bassa, che secondo i funzionari sarebbero in grado di ottenere informazioni migliori. Probabilmente è questo, secondo la CNN, uno dei motivi per cui si è scelto di non abbattere il pallone.

Nonostante ciò, però, alcuni dati provenienti da FlightRadar24 osservano come il pallone abbia sorvolato la base aeronautica di Malmstrom, dove sono conservate alcune armi nucleari. Per questo motivo tre jet dell’aeronautica militare lo hanno avvicinato e l’aeroporto di Billings ha chiuso chiuso il traffico aereo per un paio d’ore.