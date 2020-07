La Cina lancerà il suo rover per Marte prima degli USA:

La Cina sta investendo tantissimo nella tecnologia spaziale. Così, il primo rover cinese che andrà su Marte, chiamato Tianwen-1, dovrebbe essere lanciato alla fine di questo mese. Nel frattempo, il lancio del rover della NASA, il rover Perseverance, è stato ancora rinviato.

Il veicolo spaziale cinese dovrebbe essere lanciato tra il 20 e il 25 luglio, secondo quanto riportato dal Xichang Satellite Launch Center. Mentre il lancio del veicolo della NASA è previsto entro il 30 luglio. La missione Tianwen-1 è costituita da un'orbiter, un rover e un lander, e si prevede che raccolga campioni dalla superficie del pianeta.

Il sistema sarà trasportato nello spazio su un missile Long March 5 e dovrebbe raggiungere Marte nel febbraio 2021. Le date sono state scelte perché la Terra e Marte sono allineate in una posizione ottimale per il volo spaziale per un breve periodo una volta ogni 26 mesi. La Cina ha ampliato enormemente il suo programma spaziale negli ultimi anni per competere con gli Stati Uniti e la Russia e ha intenzione, inoltre, di portare un uomo sulla Luna.

In questi ultimi tempi il paese ha fatto passi da gigante: nel 2019, ad esempio, ha inviato per la prima volta il rover Yutu-2 nel lato nascosto della superficie lunare. Un'altra missione per il nostro satellite, chiamata Chang'e 5, verrà lanciata entro la fine dell'anno e una nuova stazione spaziale dovrebbe essere completata nel 2022.

Insomma, la gara allo spazio diventa una questione quasi globale.