La Cina lancia il Long March 5, il razzo più potente del paese

Così come vi abbiamo raccontato precedentemente su queste pagine, il razzo Long March 5 della Cina - il più potente a disposizione del paese - era pronto per il decollo. Venerdì, infatti, il paese ha lanciato con successo il razzo al largo della costa meridionale.

Il primo lancio del Long March 5 è avvenuto nel 2016, mentre il secondo tentativo, avvenuto nel luglio 2017, è finito male; quando i motori del primo stadio del razzo non sono riusciti a partire, inviando il carico utile che stava trasportando nell'oceano. Questo lancio di successo riporta la Cina sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi futuri per l'esplorazione dello spazio.

L'evento è stato osservato da oltre un milione di persone in diretta streaming, secondo quanto riportato AFP. Il Long March 5 ha trasportato in orbita un singolo satellite di prova, anche se il razzo è in grado di trasportare nello spazio 25 tonnellate di carico, la stessa capacità di carico utile del razzo più potente della NASA fino ad oggi, il Delta IV.

Il nuovo razzo della Cina permetterà al paese di compiere numerosi progetti. Ad esempio, il paese prevede di utilizzare il Long March 5 per trasportare un veicolo spaziale su Marte e per la futura missione che prenderà un campione sulla Luna e lo riporterà sulla Terra. Una versione modificata del razzo verrà utilizzata anche per iniziare a stabilire una Stazione Spaziale con equipaggio nel 2022. Infine, il razzo svolgerà un ruolo fondamentale nei piani della Cina di inviare i propri astronauti sulla Luna verso la fine del 2020.