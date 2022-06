Cina lancia tre astronauti nello spazio: la 'rivale' dell'ISS si ingrandisce

La Cina ha inviato nuovamente, per la terza volta, degli astronauti verso la stazione spaziale Tiangong. Attualmente in orbita intorno al nostro pianeta ci sono due stazioni spaziali per la prima volta nella storia. Il razzo Long March 2F è decollato dal Jiuquan Satellite Launch Center nel deserto del Gobi il 4 giugno.

All'interno si trovavano i tre membri dell'equipaggio della missione Shenzhou 14: il comandante Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe. Gli esploratori dello spazio sono arrivati nella struttura del loro paese all'incirca dopo sei ore dalla partenza e dovranno trascorrere sei mesi all'interno della stazione orbitante.

Il comandante Chen Dong (43 anni) è un veterano della missione Shenzhou 11 del 2016 e questa è la sua seconda missione. Liu (43 anni) è diventata la prima donna cinese nello spazio a bordo della Shenzhou 9 nel 2012 e sta effettuando il suo secondo volo, mentre l'astronauta Cai (46 anni) sta facendo il suo primo viaggio nello spazio.

"Siamo relativamente giovani in termini di età", ha dichiarato Chen ai media in una conferenza stampa. "Ma siamo completamente preparati, entusiasti e fiduciosi. La missione Shenzhou 14 è la chiave per la costruzione della stazione spaziale, con maggiori difficoltà e maggiori sfide." Tianhe, il modulo centrale della stazione spaziale lungo 16 metri, è stato visitato sei astronauti degli equipaggi Shenzhou 12 e Shenzhou 13.

I nuovi arrivati ​​hanno il compito di supervisionare l'arrivo di due nuovi moduli, chiamati Wentian e Mengtian, che dovrebbero essere lanciati rispettivamente a fine luglio e ottobre.