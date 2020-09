La Cina ha lanciato con grande riservatezza un suo veicolo spaziale 'segreto'

Stando a quanto riportato da “Xinhua News” -una delle principali agenzie di stampa cinesi - alle prime luci dell’alba del 4 settembre (orario italiano) è stato lanciato dallo spazioporto di Jiunquan un razzo LM-2F, con a bordo un veicolo “segreto”, probabilmente dotato di tecnologia riutilizzabile.

Non è la prima volta che la Cina mantiene un certo riservo sul proprio programma spaziale e sui propri test spaziali. È stata comunque una partenza inaspettata quella del lanciatore “Lunga Marcia 2F” (il principale razzo vettore del programma spaziale cinese), con a bordo un carico sconosciuto. Non si conosce alcun dettaglio della missione eccetto la destinazione di “rientro” del carico. Questo lascia presuppore che molto probabilmente nella carenatura del carico utile vi è nascosto uno spazioplano riutilizzabile, probabilmente ispirato al già noto X-37 statunitense della Boeing.

La tecnologia è riservata e non sono stati rilasciati commenti se non un unico comunicato ufficiale: “Dopo un periodo di operazioni in orbita, il veicolo spaziale tornerà al sito di atterraggio previsto in Cina. Durante il volo testerà tecnologie riutilizzabili, fornendo supporto tecnologico per l'uso pacifico dello spazio". Ciò che ha incuriosito più del solito è stata la straordinaria presenza di misure di sicurezza nel sito di lancio. Un livello così superiore al normale, da impedire persino che le foto scattate dei presenti apparissero sui social media.

Conoscendo però il programma spaziale cinese e la riservatezza in generale della Repubblica Popolare Cinese, è abbastanza ovvio che non si tratti di chissà quale veicolo “impossibile”, ma ricade tutto nei protocolli e nel modus operandi dell’agenzia del sol levante. È noto inoltre che non è il primo esperimento di veicolo riutilizzabile che la Cina progetta nel corso di questi anni (ci aveva provato anche negli anni ‘80-’90, cercando di emulare il Programma Shuttle della NASA, ma finendo sempre in un nulla di fatto a causa dell'arretratezza tecnologica del paese). Sembra che stavolta il traguardo sia vicino, giustificando così tutta la segretezza del caso, e speriamo venga mostrato presto come nuovo veicolo spaziale.

Tra i vari lanci spaziali recenti abbiamo assistito anche al ritorno in splendida forma del lanciatore italiano VEGA.