La Cina ha lanciato nello spazio il primo modulo per la sua stazione spaziale

Vi avevamo già parlato su queste pagine dell'intenzione della Cina di costruire la propria stazione spaziale intorno all'orbita terrestre. Bene, proprio ieri il paese ha lanciato, dal Wenchang Space Launch Center su un razzo Long March-5B, il modulo Tianhe che contiene gli alloggi per i membri dell'equipaggio.

Secondo quanto riportato dalle ultime dichiarazioni, l'intera struttura dovrebbe essere operativa entro il 2022. Finora la Cina ha mandato in orbita altre due precedenti stazioni spaziali. Tiangong-1 e Tiangong-2 che, però, erano semplicemente delle stazioni di prova, moduli semplici che consentivano solo soggiorni relativamente brevi agli astronauti.

Adesso, la nuova stazione spaziale sarà operativa per almeno 10 anni. Tianhe, il primo modulo lanciato, è il componente centrale: è lungo 16,6 metri e largo 4,2. Fornirà potenza, propulsione e contiene le tecnologie di supporto vitale e gli alloggi richiesti dagli astronauti in visita. Ci saranno almeno altri 10 lanci simili, che porteranno in orbita tutte le apparecchiature aggiuntive.

Essendo stata esclusa dal programma della Stazione Spaziale Internazionale dagli Stati Uniti, che include la Russia, Stati Uniti, Canada, Europa e Giappone, Pechino ha deciso di costruirne una propria. Questa nuova struttura, inoltre, sarà la prima stazione spaziale dedicata interamente a un solo paese. Insomma, sicuramente nei prossimi anni ne vedremo davvero delle belle.