La Cina è al lavoro su un sistema capace di controllare il meteo

Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato della Cina, il paese sta sviluppando un "sistema di modificazione meteorologica" entro il 2025 che coprirà un'area totale di oltre 5.5 milioni di chilometri quadrati con precipitazioni artificiali.

"La Cina avrà un sistema di modifica meteorologica sviluppato entro il 2025", afferma il consiglio. Tale sistema sarà utile per intensificare i servizi di supporto in vari settori chiave, dalla stima dei disastri derivanti da siccità (e grandine) ai lavori di zonizzazione nelle aree di produzione agricola. Un passo avanti importante sarà fatto anche per il controllo degli incendi.

Non è certamente la prima volta che la Cina decide di "modificare" il clima a suo piacimento: famoso il caso del 2008, durante le Olimpiadi di Pechino, quando il paese utilizzò la tecnica, chiamata "inseminazione delle nuvole", per ridurre il rischio di precipitazioni durante la cerimonia di apertura dell'atteso evento.

Spiegare l'inseminazione delle nuvole è "semplice", poiché si sta parlando di un processo che tenta di modificare la quantità e il tipo di precipitazione che proviene dalle nuvole (che possono essere incredibilmente pesanti). Attualmente, infatti, circa 24 paesi praticano operazioni di modificazione climatica.

Il risultato finale di queste sperimentazioni deve ancora essere esaminato. Staremo a vedere se la Cina riuscirà ad averlo davvero entro il 2025.