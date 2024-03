La Cina è al lavoro su un treno capace di lanciare navi spaziali

In Cina, un team di visionari scienziati sta lavorando a quello che potrebbe sembrare un estratto da un romanzo di fantascienza: un colossale cannone elettromagnetico, capace di lanciare un aereo spaziale di 50 tonnellate, più lungo di un Boeing 737, direttamente in orbita.

Il gigantesco sistema di lancio, descritto come un'enorme ferrovia per il cosmo, mira a catapultare un veicolo ipersonico fino a velocità supersoniche, per poi fiondarlo ai confini dello spazio a velocità sette volte superiori a quella del suono.

Questo ambizioso progetto potrebbe ridurre drasticamente il bisogno di carburante per raggiungere lo spazio, permettendo di trasportare carichi più pesanti e di conseguenza, di ridurre notevolmente i costi. Nonostante le sfide tecnologiche e finanziarie che hanno in passato fermato iniziative simili da parte della NASA e complicato i tentativi militari statunitensi di sviluppare catapulte elettromagnetiche per aerei, la Cina non si è lasciata scoraggiare.

Gli esperimenti condotti finora hanno mostrato la necessità di accelerare l'aeromobile a velocità estreme, una sfida resa ancora più ardua dalla gestione dei flussi d'urto che si generano. Tuttavia, la fattibilità tecnica del progetto e la sua sicurezza per gli astronauti rimangono confermate, con la Cina che punta a sfruttare la sua avanzata tecnologia maglev per ottenere un vantaggio cruciale in questa corsa verso il cosmo.

Se la visione diverrà realtà, questo "cannone degli astronauti" non solo segnerà un nuovo capitolo nell'esplorazione spaziale ma ridefinirà anche ciò che è possibile nel viaggio oltre la nostra atmosfera. Nel frattempo, il paese del Drago è pronto a lanciare nuove missioni verso la luna.

