La Cina sulla Luna ha scoperto l'acqua in un modo molto strano

La presenza di acqua sulla Luna sarà essenziale per permettere ai futuri astronauti all'interno delle basi sul nostro satellite di sopravvivere. Così i ricercatori cinesi potrebbero aver scoperto miliardi di tonnellate di questo prezioso liquido all'interno di strane sfere di vetro sepolte sotto la superfice.

In particolare, secondo la raccolta di alcuni campioni di suolo lunare e riportati sulla Terra dalla missione cinese Chang'e-5 nel dicembre 2020, l'acqua potrebbe essere così abbondanti da immagazzinare fino a 330 miliardi di tonnellate sulla superficie lunare, secondo la nuova analisi pubblicata il 28 marzo sulla rivista Nature Geoscience.

Queste sfere di vetro si creano quando dei meteoriti si schiantano contro la luna a decine o centinaia di migliaia di chilometri all'ora, facendo esplodere pezzi di crosta lunare sopra la superficie della luna. All'interno di questi pennacchi, i minerali di silicato riscaldati a temperatura fusa dalla forza dell'impatto si combinano per formare minuscole perle di vetro.

Poiché il suolo della luna contiene ossigeno, quando viene colpito da atomi di idrogeno ionizzati (protoni) dal vento solare, l'ossigeno nelle sfere fuse reagisce formando acqua che viene risucchiata all'interno delle capsule di silicato. Nel corso del tempo, alcune di queste sfere vengono sepolte sotto particelle di polvere lunare e rimangono intrappolate qui sotto.

"Se vogliamo estrarre l'acqua in perline di vetro da impatto per la futura esplorazione lunare, prima le raccogliamo, poi le facciamo bollire in un forno e raffreddiamo il vapore acqueo rilasciato. Infine, otterremo dell'acqua liquida in una bottiglia", afferma il co-autore dello studio Sen Hu, geologo planetario presso l'Istituto di geologia e geofisica dell'Accademia cinese delle scienze.