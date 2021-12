La Cina ha manipolato con successo il clima in vista di un importante evento politico

Come si fa migliorare il clima, ridurre l'inquinamento e migliorare l'indice di qualità dell'aria? Inquinando di meno? No, manipolando con successo il clima. In vista di un importante evento lo scorso luglio, infatti, la Cina ha utilizzato una tecnica chiamata "inseminazione delle nuvole".

Si tratta di una tecnica che prevede l'inserimento di sostanze chimiche all'interno delle nuvole, in questo specifico caso particelle di ioduro d'argento, che aumentano la probabilità di pioggia. Ed è stato effettivamente così: il 30 giugno, il giorno prima che il Partito Comunista celebrasse il suo centenario, è stata intrapresa un'ampia operazione di semina delle nuvole sulla periferia di Pechino e in zone adiacenti, innescando delle precipitazioni.

La pioggia ha ridotto il livello dell'inquinante atmosferico PM2.5 di oltre due terzi e ha perfino cambiato la qualità dell'aria da "moderata" a "buona" (secondo gli standard dell'OMS). Non è la prima volta che viene utilizzata una tecnica simile, poiché durante le Olimpiadi di Pechino del 2008 è stato impiegato lo stesso stratagemma.

L'obiettivo della Cina è quello di avere un vero e proprio sistema di manipolazione del tempo entro il 2025 in grado di coprire 5,5 milioni di km quadrati con la pioggia. Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno utilizzato lo stesso metodo per creare le precipitazioni, mentre gli scienziati stanno ancora discutendo sulla pericolosità o meno dell'utilizzo di queste tecniche.

Questa tecnologia è ampiamente utilizzata anche negli Stati Uniti... e sono tanti gli scienziati che affermano che la geoingegneria sarà sempre più utilizzata in futuro.