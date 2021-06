La Cina su Marte: il paese ha intenzione di portare umani sul Pianeta Rosso

Così come hanno intenzione di fare gli Stati Uniti (ed Elon Musk), anche la Cina ha intenzione di creare una presenza umana sostenibile su Marte. Attualmente, infatti, il paese sta cercando un metodo per portare gli astronauti sul Pianeta Rosso, tornare in sicurezza e potenzialmente creare anche un base per lungo tempo.

Wang Xiaojing, presidente della China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), ha dichiarato al pubblico in una conferenza che la Cina sta ricercando le migliori opzioni per delle missioni umane sostenibili su Marte. Le missioni programmate per il Pianeta Rosso - attuali e future - avranno lo scopo di costruire una piattaforma per le missioni umane iniziali.

Si inizierà da un avamposto orbitale (un po' come la stazione spaziale lunare della NASA), per poi atterrare sul pianeta e, pian piano, costruire una base. Secondo quanto affermato da Xiaojing, infatti, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CAST) ha già completato una ricerca completa sull'architettura della missione per Marte.

Quest'ultima comprende: l'esame dei tempi di lancio disponibili, le possibili orbite del veicolo spaziale utilizzate per raggiungere il corpo celeste e il sistema di propulsione più adatto. Il piano - come avrete potuto notare - non considera le sfide dell'invio di esseri umani in lunghi viaggi attraverso lo spazio profondo (e soprattutto l'impatto delle radiazioni e degli effetti della microgravità).

A occuparsi di queste faccende saranno altre agenzie cinesi e, attualmente, non è stata data una data per lo svolgimento di queste operazioni.