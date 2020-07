Cina, al via la missione interplanetaria verso Marte: la sonda atterrerà nel 2021

La Cina ha ufficialmente dato il via alla sua prima, grande, missione interplanetaria su Marte. La nazione del dragone infatti ha dato il via alla missione Tianwen-1, caratterizzata da un orbiter, un lander ed un rover marziano che viaggeranno per sette mesi nello spazio profondo prima di raggiungere il Pianeta Rosso.

Il via è avvenuto a bordo del razzo Long March 5, uno dei più potenti della Cina, che è al quinto lancio in assoluto ed ha spiccato il volo dallo Wenchang Space Center, nella provincia cinese dell'isola di Hainan.

I tre veicoli spaziali, una volta raggiungo Marte, lavoreranno per studiare la geologia ed ottenere maggiori informazioni sulla composizione della superficie del pianeta. L'orbiter mapperà Marte dall'alto, ma Tianwen-1 dovrà anche consentire agli scienziati di ottenere maggiori informazioni sull'atmosfera ed il campo magnetico del gigante rosso.

Per la Cina non si tratta del primo tentativo, dal momento che nel 2011 aveva lanciato un satellite nell'ambito della missione russa poi fallita a seguito del lancio dal Kazakistan. Con Tianwen-1, la nazione asiatica mira a diventare la seconda in assoluto ad approdare su Marte dopo gli Stati Uniti, che dal 1976 ad oggi hanno effettuato otto atterraggi sul pianeta. L'Europa ha tentato due atterraggi, fallendo entrambe le volte. Qualche giorno fa invece è toccato agli Emirati Arabi.