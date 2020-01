In Cina è nato un terzo bambino geneticamente modificato con la tecnica CRISPR

Lunedì, l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua ha riferito che He Jiankui, il ricercatore responsabile della creazione dei primi bambini geneticamente modificati, è stato condannato a tre anni di carcere con l'accusa di aver effettuato illegalmente manipolazioni genetiche di embrioni per fini riproduttivi.

Ma secondo quanto riportato dall'ultimo rapporto di Xinhua, è nato ufficialmente un terzo bambino modificato geneticamente. Nel novembre 2018, quando He Jiankui annunciò per la prima volta l'esistenza dei gemelli geneticamente modificati, l'uomo si lasciò sfuggire l'esistenza di un'altra donna incinta con l'embrione modificato.

A gennaio dello scorso anno, il bioeticista di Stanford, William Hurlbut, riferì all'Agence France-Presse di aver ampiamente parlato con l'uomo di quel terzo bambino modificato. Credeva che la donna fosse probabilmente incinta da 12 a 14 settimane e che avrebbe dovuto partorire tra i mesi di giugno e luglio del 2019.

Tuttavia, a causa delle varie inchieste giudiziarie, non si seppe più alcuna notizia del terzo bambino.. almeno fino ad ora. La Cina, ha infatti confermato la nascita del terzo embrione geneticamente modificato. Il rapporto non include ulteriori informazioni sul bambino; non conosciamo il suo sesso, il suo stato di salute, se la nascita abbia comportato complicazioni o se il bambino sia attualmente vivo o no.