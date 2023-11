In Cina sarà forse necessario costruire un'altra Grande Muraglia, ecco il motivo

Mentre ci sono Paesi del mondo che spostano la loro capitale a causa dell'innalzamento del livello del mare, la Cina si trova a fronteggiare una minaccia che lambisce le sue coste con un'urgenza crescente. La storica Grande Muraglia, eretta per difendersi dalle incursioni nomadi, oggi si trova a combattere contro il cambiamento climatico.

Le città costiere cinesi, cuori pulsanti dell'economia nazionale e dimora di milioni di persone, tra cui Shanghai, Shenzhen e Hong Kong, sono già alle prese con l'impellente necessità di rafforzare le proprie difese. In risposta, si prospetta la costruzione di una nuova "Grande Muraglia", un complesso di barriere marine che possa arginare l'avanzata delle acque.

Questa moderna fortificazione, che si estenderebbe per centinaia di chilometri, rappresenterebbe l'aggiornamento di un sistema di difese costiere risalente al secondo conflitto mondiale, ora inadeguato di fronte alla minaccia climatica. Mentre alcune città hanno già iniziato a prepararsi (anche l'Italia con MOSE, ma con risultati discutibili), migliorando i sistemi di drenaggio e creando zone umide artificiali, l'idea di un sistema di barriere retrattili, simile alla Thames Barrier di Londra, è ancora in fase di discussione senza concreti progressi.

La Cina, tuttavia, non è sola in questa sfida: altre nazioni costiere dell'Asia stanno già pianificando interventi infrastrutturali di vasta portata. Con la prospettiva di città che potrebbero trovarsi sommerse entro pochi decenni, la necessità di soluzioni ingegneristiche audaci è più pressante che mai, e anche questa volta il Paese del Drago con la sua propensione per i progetti megalitici e le risorse per realizzarli, potrebbe ancora una volta dimostrare la sua capacità di erigere monumenti alla resilienza umana nell'era del cambiamento climatico.