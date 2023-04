La Cina non è più il paese più popoloso del mondo, ecco chi detiene il titolo

Mentre la Terra ha raggiunto una popolazione di essere umani superiore agli otto miliardi, alcuni paesi del nostro pianeta devono fare i conti con una crescita demografica ridotta. Come avrete letto dal titolo, infatti, la Cina non sembra più essere il paese più popoloso del mondo (la loro politica sui figli ha funzionato più del previsto).

Secondo quanto affermato dalle Nazioni Unite in un recente rapporto, l'India avrà circa 2,9 milioni di persone in più rispetto alla Cina a un certo punto a metà di quest'anno. Nonostante questo superamento, i due paesi hanno rappresentato più di un terzo della popolazione globale stimata negli ultimi 70 anni.

L'India raggiungerà 1,4286 miliardi di persone entro la metà del 2023, rispetto alla Cina con "soli" 1,4257 miliardi – 2,9 milioni in meno. Nel frattempo l'Onu ha affermato che non è possibile avere una data precisa a causa dell'"incertezza" sui dati provenienti da entrambi i paesi. La cosa ironica è che l'India potrebbe aver già superato il Paese del Drago (o anche no), perché è da 3 anni che non riceve un censimento.

Nella Terra degli indù non c'è stato alcun censimento dal 2021. L'ultimo avrebbe dovuto svolgersi allora, ma è stato annullato a causa del Covid-19 e rinviato al 2022. Adesso è stato nuovamente rinviato al 2024. Le Nazioni Unite hanno però calcolato questo superamento attraverso dei semplici calcoli statistici della crescita della popolazione.

C'è da dire però che le cifre non includono la popolazione delle due regioni amministrative speciali della Cina, Hong Kong e Macao, che, insieme, hanno più di otto milioni di persone, insieme all'isola di Taiwan, autonoma dal governo cinese.