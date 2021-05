Cina, nuovo attacco alle criptovalute: 'mettono a rischio l'ordine finanziario'

Nuovo giro di vite sulle criptovalute della Cina. Dopo il tonfo del Bitcoin di ieri, legato al giro di vite del Governo Cinese sulle criptovalute, è arrivato un altro comunicato da parte di tre organi del settore.

Il National Internet Finance Association of China, la China Banking Association e la Payment and Clearing Association of China, infatti, con una lettera pubblica hanno ripercorso quanto successo negli ultimi tempi: "i prezzi delle criptovalute di recente sono saliti alle stelle, per poi rapidamente crollare, con il digital trading speculativo che ha colpito duramente le istituzioni finanziarie, ma anche le proprietà delle singole persone violando l'ordine finanziario ed economico".

Nel comunicato si fa riferimento anche alla volatilità, ed infatti viene osservato che "i token digitali non hanno alcun valore reale". L'eco di tale dichiarazione è stato importante ed è pubblicato anche sul South China Morning Post.

La pubblicazione ha contribuito al calo delle monete virtuali: il Bitcoin è da poco tornato sopra i 40mila Dollari, mentre Ethereum viene scambiato a 2.739,22 Dollari, ma continua anche il crollo di Dogecoin che lascia sul terreno il 10,41% ed ora è scambiato a 0,376 Dollari.

Nella giornata il crollo delle criptovalute aveva mandato in tilt gli exchange Coinbase e Binance, che per larghi tratti sono stati inaccessibili.