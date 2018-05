Cina: oscurato un popolare sito satirico per aver schernito un eroe del comunismo

La Cina si conferma un paese in cui l'ironia e la satira non solo non vengono molto apprezzate, ma hanno anche vita dura. Continua infatti il giro di vite promosso dal governo cinese ai danni della libertà di espressione, e stavolta a cadere è unno dei colossi della comicità made in China, ovvero Baozou.

Baozou è il più popolare sito cinese di fumetti e vignette comiche, che vanta 10 milioni di followers sul social network Weibo e circa 250.000 iscritti su YouTube; secondo il governo cinese sarebbe colpevole di essersi fatto beffa di uno degli eroi del comunismo, Dong Cunrui, un giovane soldato morto da kamikaze durante la Guerra Civile. L'opera incriminante è un video risalente al 2014, riproposto di recente grazie all'aggregatore di news Jinri Toutiao, nel quale viene mostrata una persona intenta a prendere in giro il martire mentre indossa la maschera "rage face", che è poi diventata un popolare meme sul web.

Un comportamento punibile dopo l'introduzione nel primo maggio dell'Heroes and Martyrs Protection Act, approvato dall'Assemblea nazionale del popolo, documento che ha permesso inoltre alla Cyberspace Administration of China (l'organo addetto al controllo di internet) di chiedere a Weibo di cancellare l'account del sito. Il social network ha dichiarato inoltre di aver chiuso altri 15 account analoghi, sempre legati al mondo della satira e della comicità.

Solo pochi giorni fa vi avevamo raccontato dell'esperimento cinese che prevede l'uso di una serie di videocamere in un'aula scolastica, volte a monitorare l'attenzione dei giovani studenti.