La Cina ha finalmente parlato del suo rover su Marte 'scomparso'

Del rover cinese su Marte, Zhurong, non abbiamo più notizie e i media internazionali e cinesi ne hanno discusso apertamente. Molto probabilmente, infatti, il veicolo spaziale dopo la sua incredibile missione di successo, e dopo essere entrato in "letargo" a causa dell'inverno marziano, non si è più risvegliato. Finalmente la Cina ne ha parlato.

"Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dal rover da quando è entrato in letargo", ha detto a Reuters Zhang Rongqiao, capo progettista del programma cinese di esplorazione di Marte. "Lo stiamo monitorando ogni giorno e crediamo che non si sia svegliato perché la luce solare non ha ancora raggiunto il livello minimo per la generazione di energia."

I ricercatori sembrano ancora sperare in un "ritorno di fiamma" dei circuiti del veicolo, ma le probabilità sono sempre inferiori giorno dopo giorno. Come mai il rover non si è più acceso? Il colpevole più probabile è sicuramente un accumulo di polvere che ostacola la capacità di Zhurong di generare energia solare, secondo Zhang.

Secondo alcune immagini della NASA il veicolo non si muove da almeno settembre ma ha trascorso quasi un intero anno alla ricerca di segni di vita antica sul Pianeta Rosso, superando di gran lunga i tre mesi per cui era stato progettato. Riuscirà a svegliarsi se dovesse perdere la polvere che si trova sulla sul robot? Questo è da vedere, ma i traguardi raggiunti sono grandiosi.