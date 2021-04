In Cina è possibile trovare questo incredibile e spaventoso ponte di vetro

Ammettetelo pure: a prima vista non attraversereste mai questo ponte, che potrebbe essere perfino un'immagine ritoccata. Fortunatamente è tutto vero, e si tratta di un'opera ingegneristica e di design davvero incredibile. Ci troviamo in Cina, e quello di cui vi parleremo si chiama ponte Ruyi, nella provincia di Zhejiang.

Aperto per la prima volta al pubblico nel settembre del 2020, il ponte è stato progettato da He Yunchang, un esperto di strutture in acciaio presso la China Metal Structure Association che ha anche partecipato alla costruzione del famoso "Nido d'uccello" dei Giochi Olimpici del 2008 a Pechino.

La struttura ondulata si trova a 140 metri di altezza sopra la valle di Shenxianju, è composta da tre ponti ondulati e, una parte di questi, è composta in vetro. I coraggiosi passanti che vorrebbero attraversare questa parte trasparente, quindi, vedrebbero sotto i loro piedi tutto lo scenario sottostante... sicuramente qualcosa non adatto a chi soffre di vertigini.

Si è scelto di costruire una struttura del genere per due semplici motivi: il design del ponte ha lo scopo di fondersi perfettamente con l'ambiente naturale circostante, mentre questo tipo di curva in Cina simboleggia il potere e la fortuna nel folklore cinese. Insomma, così come l'acquedotto di Veluwemeer nei Paesi Bassi, se vi trovare nei pressi della provincia di Zhejiang questa tappa è sicuramente d'obbligo.