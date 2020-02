La Cina si prepara alla costruzione della propria Stazione Spaziale

La Cina ha intenzione di fare sul serio per quanto riguarda l'esplorazione dello spazio. Il programma spaziale cinese, infatti, sta pianificando un lancio ad aprile per prepararsi alla costruzione di una nuova Stazione Spaziale.

Prossimamente, verrà trasportata in orbita una "versione di prova" della stazione, progettata per ospitare un equipaggio di massimo sei persone. La struttura verrà traghettata nello spazio con un razzo Long March 5B, secondo quanto dichiarato dalla maggiore agenzia di stampa ufficiale della Repubblica Popolare Cinese, Xinhua.

Quello di aprire sarà solamente un lancio preparatorio (non verrà trasportato alcun pezzo). La Cina prevede di terminare la stazione spaziale entro il 2022, dopo oltre 10 missioni per la costruzione e l'assemblaggio direttamente in orbita. La struttura orbitante avrà un modulo centrale, chiamato Tianhe, e una capsula da laboratorio su entrambi i lati.

Alla fine, la stazione offrirà fino 160 metri cubi di spazio vitale attraverso i tre moduli, poco più di un terzo dello spazio sulla Stazione Spaziale Internazionale (di 388 metri cubi), escluse le espansioni temporanee dalle astronavi. A differenza delle precedenti stazioni spaziali cinesi (come la la Tiangong-1), l'acqua verrà recuperata dal vapore acqueo e dall'urina degli astronauti.

All'interno della struttura verranno condotti esperimenti scientifici in campi che spaziano dall'astronomia alla fisica.