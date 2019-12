La Cina si prepara al ritorno del razzo di punta del paese, il Long March 5

Il missile cinese Long March 5 è pronto per il suo volo di ritorno. Il razzo, nome ufficiale Long March 5 Y3, dovrebbe essere lanciato verso la fine di dicembre, secondo quanto dichiarato dal China National Space Administration (CNSA).

Chiamato anche Changzheng 5, il razzo è classificato come lanciatore pesante, cioè capace di portare almeno 20.000 kg in orbita terrestre bassa, tuttavia nell'unico lancio effettuato con successo ha portato un satellite di 4.000 kg in orbita di trasferimento geostazionaria.

Si tratta del primo lanciatore cinese interamente progettato per funzionare con propellente liquido ed è stato pensato per competere con i lanciatori statunitensi. Il primo lancio è avvenuto il 3 novembre 2016 dal Centro spaziale di Wenchang e si è concluso con successo, mentre un secondo lancio, avvenuto il 2 luglio 2017, è fallito a causa di un malfunzionamento del primo stadio.

Il decollo, secondo quanto dichiarato su Twitter, dovrebbe avvenire il 27 dicembre e sarà il terzo in assoluto. In un video della China Central Television (CCTV) appena pubblicato, il vice capo della CNSA, Wu Yanhua, riferisce che ingegneri e scienziati sono convinti che tutto il lavoro di preparazione per il prossimo lancio sia già stato completato.

"Successivamente, lo riempiremo di carburante nell'area di lancio ed eseguiremo alcuni test", dichiara Wu a CCTV. Il Long March 5 è essenziale per la futura stazione spaziale cinese, così come per i piani del paese di esplorazione della Luna e di Marte. "Se il volo dovesse avere successo, il razzo sarà incaricato di una serie di missioni chiave tra cui il lancio della prima sonda per Marte e la sonda lunare Chang'e 5", afferma infine Wu.