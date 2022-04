La Cina progetta un sistema di difesa contro gli asteroidi: sarà efficace?

La Cina prevede di sviluppare un sistema avveniristico per il monitoraggio degli asteroidi che rappresentano una minaccia per la Terra, con l'obiettivo anche di neutralizzarli, sottolineando così le crescenti ambizioni della nazione asiatica verso il suo programma spaziale.

Secondo quanto riportato in una intervista allo Xinhua, l'agenzia di stampa ufficiale del paese, Wu Yanhua, vicedirettore della China National Space Administration, ha affermato che la Cina esplorerà ogni modo possibile per eliminare, in futuro, gli asteroidi che metteranno in pericolo il pianeta.

Ricordiamo come la National Aeronautics and Space Administration controlla già lo spazio alla ricerca di asteroidi che potrebbero essere in rotta di collisione con la Terra, inoltre, il Last Alert System, che utilizza telescopi posizionati alle Hawaii, in Cile ed in Sud Africa, è stato recentemente aggiornato in modo da completare una intera scansione del cielo una volta ogni 24 ore.

Il "Paese di mezzo" ha però in mente un approccio diverso, per testare il suo sistema intende infatti inviare un veicolo spaziale verso un asteroide tra il 2025 ed il 2026, "così da studiarlo e cercare di cambiarne la rotta", ha aggiunto Wu, senza però fornire ulteriori dettagli su come ciò avverrebbe nello specifico.

La Cina, negli ultimi anni, ha impiegato moltissime risorse per la ricerca e lo sviluppo scientifico, portando avanti con successo i propri piani per il programma spaziale. A gennaio infatti, Pechino ha firmato un accordo con la Russia per costruire una base sulla Luna, grazie anche al successo della missione lunare cinese che, lo scorso anno, è tornata sulla terra con interessanti campioni del nostro satellite.

Le aspirazioni della Repubblica Popolare Cinese per il suo programma spaziale hanno però anche accresciuto le tensioni con gli Stati Uniti, con le due parti che si sono scontrate riguardo i satelliti si SpaceX, che secondo Pechino si sono avvicinati pericolosamente alla sua stazione spaziale.

Il governo della nazione asiatica si è quindi sentito in diritto di criticare apertamente la società di Musk attraverso una nota ufficiale indirizzata al comitato delle Nazioni Unite che sovrintende le operazioni spaziali.

Come se non bastasse, ad alimentare la tensione si è posto anche il Pentagono che, all'inizio del mese di Aprile, ha affermato con un comunicato ufficiale che Cina e Russia stanno continuando a dispiegare armi e tecnologie in grado di attaccare i satelliti statunitensi.

A proposito di tecnologie per contrastare eventi apocalittici, in una precedente news vi avevamo parlato di un altro dispositivo che potrebbe difenderci dall'impatto degli asteroidi; così come questo interessante metodo per legare e respinge gli asteroidi. Saranno efficaci?