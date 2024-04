La Cina pronta a dominare i mani con questa importante svolta tecnologica

La Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese sembra aver compiuto un salto evolutivo degno di nota, con la costruzione della sua nave più avanzata finora, la Fujian. Questo gigante dei mari, rappresentativo dell'imponente espansione navale cinese in tempo di pace, sfoggia una tecnologia capace di sfidare l'egemonia navale USA.

Tra le novità, vi è un lancio elettromagnetico per jet da combattimento. Il percorso intrapreso dalla Cina in questo campo è stato meticoloso e audace, partendo dalla Liaoning, acquisita in circostanze quasi rocambolesche, fino alla recente Shandong, entrambe caratterizzate da una tecnologia di lancio che, seppur efficace, non raggiungeva i livelli delle controparti americane.

Il cuore di questo salto qualitativo risiede nell'innovativa Fujian, che si stacca nettamente dai predecessori grazie all'adozione di catapulte elettromagnetiche, una tecnologia che promette di elevare le capacità operative della marina cinese a nuovi vertici, minacciando di riscrivere gli equilibri di potere sui mari.

La Fujian non è solo un mastodonte per dimensioni, ma anche un simbolo della rapida evoluzione tecnologica e strategica cinese, che in poco più di un decennio è passata dall'apprendere le basi della costruzione navale a sfidare le maggiori potenze mondiali (lo stesso nello spazio). Con questo passo, la Cina non solo dimostra la sua ambizione di proiettarsi come potenza marittima globale, ma anche di rivendicare un ruolo centrale nelle dinamiche geopolitiche del Pacifico occidentale, in un contesto che vede nuovamente contrapporsi le aspirazioni imperiali al controllo e alla libertà dei mari.

Nel frattempo gli scienziati parlano chiari: Cina supererà gli USA in 10 anni.

