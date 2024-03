La Cina è pronta a lanciare dei razzi in preparazione delle prossime missioni sulla Luna

Il nostro satellite sta diventando sempre di più uno dei prossimi obiettivi dell'esplorazione spaziale. Anche la Cina infatti sta organizzando missioni che hanno lo scopo d'istituire una colonia sulla sua superficie, cercando di anticipare la Nasa e costruire una base sulla Luna entro il 2030.

I prossimi lanci sono previsti per il 2025 e per il 2026, con la China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC) - la principale impresa statale del programma spaziale cinese - che ha intenzione di utilizzare dei nuovi razzi di ultima generazione, riciclabili e dal basso impatto ecologico, per velocizzare il progetto di colonizzazione.

Al momento questi razzi non hanno ancora un nome, hanno chiarito gli ingegneri del programma spaziale cinese, ma i progettisti hanno già affermato che la loro dimensione sarà ragguardevole, visto che avranno dai 4 ai 5 metri di diametro e saranno capaci di portare in orbita translunare un peso complessivo di oltre 27 tonnellate.

Questi razzi sono stati definiti riciclabili perché a differenza di quelli utilizzati in questo momento non necessiteranno di essere costruiti da zero, ogni qual volta viene approvata una missione.

L'idea sarebbe quella di cominciare con i primi test all'inizio dell'anno prossimo, per poi portare in quota entro 12 mesi un equipaggio di astronauti specializzati, che possano testare meglio il mezzo. In tal modo, la Cina avrebbe a sua disposizione più veicoli e tecnologie da utilizzare per il suo piano di colonizzazione lunare, non ancorandosi solo ad un modello di veicolo.

Questi due nuovi razzi di cui si effettueranno i test fino al 2026 secondo alcuni osservatori sarebbero una variante più avanzata del Long March 10, il veicolo spaziale lungo 92 metri che almeno secondo le dichiarazioni di Pechino dovrebbe condurre la prima missione umana cinese sulla superficie della Luna da qui alal fine del decennio.

Parallelamente la Nasa sta continuando ad effettuare nuovi test per il suo progetto Artemis, funestato da alcuni ritardi per via di SpaceX. Ad affermarlo è nientemeno che l'agenzia spaziale stessa, che l'anno scorso ha incolpato la compagnia di Elon Musk di non essere riuscita ancora a raggiungere l'orbita lunare.