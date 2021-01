Cina è pronta per lanciare tre missioni per costruire la propria Stazione Spaziale

La Cina è pronta a lanciare tre missioni per dare il via alla costruzione della sua stazione spaziale. La China Academy of Launch Vehicle Technology, infatti, sta dando gli ultimi ritocchi ai razzi che lanceranno il primo modulo della stazione spaziale del paese.

Entrando più ne dettaglio, il programma spaziale della Repubblica Popolare Cinese sta progettando di costruire la sua stazione a tre moduli su 11 missioni pianificate. Si sta anche pianificando di lanciare una missione con equipaggio utilizzando uno degli stessi razzi. Insomma, il paese sembra stia puntando molto sullo spazio.

Sarà proprio il razzo per carichi pesanti, il Long March 5B, a portare in orbita il primo modulo, che pesa ben 22 tonnellate, in primavera (non c'è una data ufficiale per adesso). "Presto completeremo la costruzione della prima stazione spaziale orbitale a lungo termine della Cina con equipaggio e condurremo ricerche scientifiche spaziali su larga scala su di essa", afferma il capo progettista del programma di volo spaziale, Zhou Jianping.

"Crediamo fermamente che svolgerà un ruolo importante in prima linea nell'esplorazione scientifica dell'umanità e anche nello sviluppo della nostra tecnologia spaziale", continua. I progressi del paese sembrano inarrestabili. Dopo aver riportato sulla Terra dei campioni della Luna, nel 2022 la Cina ha in programma di inviare un telescopio spaziale di classe Hubble, chiamato Xuntian.