La Cina punta in alto: nuova missione verso Venere entro la fine del decennio

La Cina è un paese potentissimo per quanto riguarda l'ambito aerospaziale ma, curiosamente, solo nel recente 2020 è riuscita a portare a termine la sua prima missione interplanetaria, la marziana Tianwen-1. Secondo una recente dichiarazione, tra i prossimi obiettivi della Cina potrebbe esserci Venere.

In poco più di due anni la Cina ha imparato molto su come si gestisce una missione interplanetaria: la sonda Tianwen-1, con l'annesso rover Zhurong, è ancora in perfetto funzionamento e continua a ricavare dati preziosi per l'agenzia spaziale cinese (CNSA). Nonostante sia stato il primo tentativo, è stato comunque il primo grande successo, e questo ha ispirato molta fiducia nei funzionari cinesi per quanto riguarda il programma spaziale del loro paese.

Secondo una recente dichiarazione, la Cina starebbe valutando di fare un ulteriore passo verso l'ignoto, aggiungendo una missione su Venere al proprio roaster di missioni future. Sarebbe una sfida quanto mai ardua, dal momento che su Venere sono arrivate con successo pochissime missioni, e tutte son durate non più di qualche ora a causa delle proibitive condizioni climatiche.

È stato ribadito più volte come, tra le intenzioni della CNSA, ci sia la voglia di lanciare più missioni diverse nei prossimi anni, in particolare per quanto riguarda Marte (sono previste altre missioni Tianwen), ma anche sonde verso asteroidi, comete e l'immenso e sfavillante Giove.

La missione venusiana cinese, invece, secondo i funzionari dell'agenzia, potrebbe concretizzarsi verso la fine di questo decennio. Questo progetto andrebbe ad aggiungersi alla lunga sfilza di idee e missioni che sono state avanzate negli ultimi due anni, soprattutto a causa della presunta scoperta di Fosfina su Venere.

Sarebbe un passo troppo azzardato per la Cina? Noi crediamo di no, in quanto ha più volte dimostrato quanto sia stata abile nel saper aspettare il momento giusto e soprattutto di aver imparato quanto basta dalla "concorrenza" per portare a casa il risultato con uno sforzo minimo.