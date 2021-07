La Cina raccoglierà campioni di roccia dal lato 'nascosto' della Luna: ecco come

La Cina sta entrando nella sua età dell'oro per quanto riguarda l'esplorazione spaziale: dopo i successi del rover Zhurong su Marte e dopo aver immesso in orbita la nuova stazione spaziale Tiangong, ora si appresta a tornare sulla Luna, per raccogliere campioni dal suo lato nascosto.

È un'operazione complessa e audace, ma assolutamente alla portata delle competenze cinesi nel campo dell'ingegneria spaziale. Non a caso, la Cina è ad oggi l'unico paese ad aver mandato - con successo - delle missioni sul lato nascosto della Luna, e adesso ha intenzione di tornarci.

Dopo le missioni Chang'e 4 e Chang'e 5, l'ingegnere capo del China Lunar Exploration and Space Engineering Center, ha annunciato in una dichiarazione che la missione Chang'e 6 (composta da un orbiter, un lander, un veicolo di ascesa lunare e una capsula di rientro) avrà come obiettivo il bacino del Polo Sud-Aitken. Quest'ultimo è un colossale, antico cratere da impatto di circa 2.500 chilometri di diametro e copre quasi un quarto del lato opposto della Luna.

È considerato il più antico sito di impatto del nostro satellite, e potrebbe contenere indizi vitali sulla storia della Luna e del Sistema Solare in generale. Oltre a questo importante compito di analisi, la missione Chang'e 6 trasporterà una serie di carichi utili forniti da partner internazionali. La Francia, ad esempio, svilupperà lo strumento di rilevamento "DORN" per studiare il gas Radon e come si degassifica dalla regolite lunare.

Anche l'Italia darà il suo contributo mediante l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN): fornirà un sistema di riflettori laser, al fine di far rimbalzare impulsi di luce e consentire agli scienziati di misurare il tempo impiegato per il viaggio e convertire le informazioni in una distanza accurata. Un qualcosa di simile è stato fatto anche con le missioni Apollo 11, 14 e 15, ma ora si potrà tentare la misurazione direttamente dal lato nascosto della Luna.

Per comunicare con la Terra, il lander della missione Chang'e 6 sarà obbligatoriamente assistito da un satellite relè, che permetterà di far rimbalzare il segnale fin al nostro pianeta. Se tutto andrà come previsto la missione partirà entro il 2024, e noi scommettiamo che la Cina non mancherà di certo al suo appuntamento.