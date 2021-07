Cina, realizzata la prima CPU senza licenze USA: performance come i primi AMD Ryzen

L’ondata di restrizioni nel mondo tech verso la Cina da parte degli Stati Uniti, vista con l’amministrazione Trump e mantenuta parzialmente dal Presidente Joe Biden, ha costretto il Dragone a correre ai ripari creando rapidamente CPU e componenti completamente Made-in-China, tra cui il nuovo processore Loongson 3A5000.

Questa CPU è a tutti gli effetti la prima lanciata senza licenze estere e, soprattutto, senza licenze statunitensi. Creata dalla Loongson Technology Corporation Ltd, Loongson 3A5000 è una CPU quad-core basata sulla microarchitettura cinese GS464V a 64 bit, è dotata di modulo di crittografia primario, due unità vettoriali a 256 bit per core, quattro unità logiche aritmetiche e due memorie DDR4-3200. Grazie al supporto a quattro controller SMP HyperTransport 3.0 è possibile, inoltre, utilizzare più CPU Loongson 3A5000 all’unisono in un singolo sistema.

Ciò che la contraddistingue è l’architettura interna ISA denominata LoongArch, simile a x86 e ARM e in grado di eseguire quasi 2000 estensioni proprietarie e istruzioni per convertire codice binario, vari livelli di elaborazione vettoriale e tecniche di virtualizzazione. Lato prestazioni, invece, si parla di livelli pari o vicini agli Intel Core di sesta generazione e alle prime CPU Ryzen di casa AMD; non sono quindi esattamente a passo con i tempi, ma trattandosi delle prime unità senza licenze USA si tratta di un traguardo certamente importante per il mercato interno, che vedrà il debutto della CPU 3A5000 verso l’ultimo trimestre del 2021.

