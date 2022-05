La Cina è alla ricerca di un pianeta simile alla Terra

Trovare un pianeta simile alla Terra è l'obiettivo di molti scienziati. Così la Cina ha deciso che è tempo di unirsi alla ricerca di un corpo celeste che abbia le stesse caratteristiche della nostra Gaia, e lo farà con un nuovo telescopio.

Il telescopio Earth 2.0 trascorrerebbe quattro anni in orbita attorno al punto 2 di Lagrange a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. In questo luogo osserverebbe - grazie ai suoi sette strumenti - una parte del cielo che si trova vicino al centro della nostra galassia mentre utilizza il famoso "metodo del transito".

L'osservatorio non sarà in grado tutto da solo di indentificare un gemello della Terra ma, dopo aver osservato un corpo celeste con le dimensioni richieste, i telescopi che si trovano sul nostro pianeta avranno il compito di studiare il mondo trovato. "Questi candidati possono essere seguiti con telescopi terrestri per ottenere misurazioni della velocità radiale per determinare le loro masse e densità", ha dichiarato Ge Jian dell'Osservatorio astronomico di Shanghai (SAO).

Il telescopio Earth 2.0 dovrebbe osservare 1,2 milioni di stelle nane per quattro anni. "Le nostre simulazioni di indagine mostrano che prevediamo di rilevare circa 30.000 nuovi pianeti, inclusi circa 5.000 pianeti simili a quelli terrestri, dalla nostra missione", ha dichiarato infine Jian. La missione in questione non è stata ancora accettata, solo presentata, e scopriremo il suo destino tra qualche mese.