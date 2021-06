Cina rilancia la moneta digitale: regalati a Pechino 40 milioni di Yuan per i test finali

Il Governo cinese in queste ore ha deciso di distribuire in maniera completamente gratuita tra i cittadini di Pechino 200.000 “pacchetti rossi” contenenti 200 Yuan digitali ciascuno, nel tentativo di promuovere nuovamente la diffusione e l’utilizzo della valuta centrale digitale del paese, come possibile ultimo test prima del lancio definitivo.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, questi 40 milioni di Yuan (circa 6,2 milioni di Dollari al cambio attuale) verranno consegnati tramite app ai cittadini che sono entrati a fare parte della lotteria ufficiale di Pechino, progettata appositamente per rilasciare su portafoglio elettronico la CBDC che in futuro dovrebbe essere lanciata in via definitiva in tutto il mercato domestico.

Per partecipare a tale lotteria, i cittadini entro il 6 giugno 2021 dovranno fare domanda tramite una delle due app bancarie richieste dal Governo; dopodiché, i vincitori verranno avvisati tramite l’app apposita e potranno spendere i loro 200 Yuan digitali entro il 20 giugno 2021. Una nuova prova da parte della Banca popolare cinese, dopo quella dell'ottobre 2020 a Shenzhen, nel tentativo di velocizzare l’ultima fase di test e lanciare la propria valuta digitale prima di Stati Uniti e Unione Europea.

Il Dragone è infatti in vantaggio sulle potenze occidentali, dato che in Europa l’Euro digitale si sta avvicinando ma molto lentamente: solo lo scorso aprile la Banca Centrale Europea ha tenuto l’ultima consultazione pubblica riguardante la realizzazione e diffusione dell’Euro digitale, ma è chiaro come sia necessario riflettere ancora a lungo prima di procedere.

L’ex capo del team dietro la realizzazione della CBDC cinese, Yao Qian, ha affermato all’inizio di questa settimana che le valute digitali potrebbero funzionare su rete Ethereum, basandosi sulla blockchain per evitare l’utilizzo di banche commerciali come intermediari; sebbene i presupposti siano molto interessanti, a suo avviso le implicazioni vanno studiate adeguatamente prima di passare alla fase finale che, in Cina, potrebbe avvenire nel 2022 con le Olimpiadi invernali di Pechino e una distribuzione anche tra i visitatori internazionali.