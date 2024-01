La Cina è riuscita a crackare AirDrop, per ottenere le informazioni degli utenti

Secondo un nuovo rapporto pubblicato oggi in rete, il Governo Cinese sarebbe riuscito a violare con successo il sistema AirDrop di Apple per ottenere informazioni personali come numero di telefono ed indirizzo email degli utenti.

Si tratta di una evidente violazione delle misure sulla privacy di Apple, che fa proprio della crittografia e la riservatezza il suo punto forte, e proprio per tale motivo è stato spesso utilizzato dagli attivisti per condividere informazioni sulle proteste o per scambiare notizie altrimenti censurate dal Governo Centrale. Ad esempio, è stato ampiamente utilizzato ad Hong Kong per comunicare le date, gli orari ed i luoghi delle proteste e nemmeno il Grande Firewall della Cina, che blocca parole chiave, luoghi e date, è riuscito a fare nulla.

Proprio per questi motivi, le preoccupazioni del Governo Cinese sono aumentate in quanto AirDrop è stato in grado di aggirare la censura, ed alcuni funzionari hanno espresso le loro preoccupazioni alla società di Cupertino, a cui è stato chiesto di agire per impedire questo tipo di utilizzo. Apple dal suo canto ha risposto introducendo un sistema di timeout: per ricevere documenti da sconosciuti tramite AirDrop è necessario impostare l’iPhone per ricevere i messaggi da Tutti e non Solo dai contatti. Se si imposta AirDrop su “Tutti” inoltre, viene abilitato automaticamente un timeout di 10 minuti per la disattivazione.

La Cina, però evidentemente non è soddisfatta di tali misure e per tale ragione un istituto statale ha violato la crittografia, riuscendo a rivelare le identità di coloro che inviano file.