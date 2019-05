In Cina un robot effettua delle 'visite mediche' ai bambini prima di entrare a scuola

Interessante progetto dalla Cina, che si rivolge direttamente ai bambini che quotidianamente affollano più di 2.000 scuole d'infanzia. Si chiama Walkake e, tramite la scansione del viso, è in grado di identificare le potenziali malattie, avvisando gli insegnanti o le infermiere.

In questo modo è possibile agire tempestivamente ed evitare la propagazione di virus. Gli infermieri, dopo le visite, possono decidere se mandare o meno lo studente a casa. Gli esperti, come sempre in questi casi, si sono divisi in due fazioni: secondo alcuni si tratta di un importante vantaggio per le scuole, mentre altri sostengono che l'utilizzo dei dati biometrici per scopi medici potrebbe sollevare qualche problema in termini di privacy.

Walklake utilizza una serie di telecamere e sensori per controllare il viso e le mani di ciascuno studente per identificare sintomi comuni come febbre o gola irritata.

Secondo quanto affermato da Karen Panetta, professore d'ingegneria presso la Tufts University, Walklake potrebbe consentire un "migliore monitoraggio della salute, specialmente in luoghi con popolazione più numerosa ed in cui ci sono pochi esperti professionisti della salute".

Anche a livello estetico, Walklake ha un aspetto molto rassicurante, ed è caratterizzato da una scocca colorata e vivace. Joanna Brynson, professore d'informatica all'università di Bath, parlando con New Scientist sostiene che la possibilità che gli hacker possano accedere ai dati raccolti è da tenere sott'occhio, ma vede anche dei benefici in un ambiente scolastico.