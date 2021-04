La Cina ha scelto il nome del rover che sta arrivando su Marte, ed è un dio del fuoco

A inizio febbraio la Cina e l'Agenzia spaziale cinese (CNSA) avevano chiesto aiuto al pubblico di scegliere un nuovo nome per il rover della missione Tianwen-1, e finalmente è stato scelto un vincitore. Ecco a voi il rover Zhurong, il dio del fuoco.

Alla fine ha vinto il nome che nella mitologia e nella religione cinese identifica lo spirito e dio del fuoco, Zhurong. La lista dei finalisti la trovate in questa nostra notizia dedicata, e come potete vedere ci son voluti diversi mesi prima di arrivare ad una decisione finale.

Tianwen-1 è la missione cinese interplanetaria che il 10 febbraio scorso è arrivata nell'orbita marziana, e da allora attende pazientemente il suo turno prima di dirigersi verso il suolo e "ammartare". Se tutto dovesse andare come previsto, il primo rover cinese mai arrivato su Marte sarà libero di scorrazzare sul pianeta solo dopo metà maggio, quando l'agenzia spaziale cinese avrà ricevuto sufficienti dati per scegliere il punto finale dove "far cadere" il veicolo.

La Cina ha ormai consolidato il suo dominio tecnologico sulla Luna, come abbiamo visto con le missioni robotiche Chang'e - detentrici di diversi record - e ora si appresta a fare lo stesso con Marte, dove non è ancora mai arrivata. Sebbene l'impresa sia ancor più difficile e le incognite rispetto al "semplice" viaggio lunare siano molte di più, è chiaro che il Regno di Mezzo abbia grandi aspettative per la missione, e del resto già essere in orbita stabile intorno a Marte è un ottimo risultato come "primo tentativo". Di recente, Tianwen-1 ci ha regalato delle foto mozzafiato delle falci marziane.

Se il rover sopravvivrà all'ingresso atmosferico marziano, all'atterraggio e se riuscirà poi a comunicare con la Terra grazie alla sonda-ponte che rimarrà in orbita, sarà un incredibile traguardo per la Cina, che è a tutti gli effetti una delle più affermate "potenze spaziali". Del resto, cosa potrebbe andare storto con un dio del fuoco come rover? Zhurong, siamo con te!