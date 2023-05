La Cina è sicura! Astronauti sulla Luna prima del 2030

Gli Stati Uniti puntano a riportare gli astronauti sulla superficie lunare entro la fine del 2025? Bene, la Cina non vuole certo restare a guardare, anzi, è sicura di poter competere in questa nuova "corsa allo spazio" tentando di spodestare il ruolo predominante di NASA ed alleati. Come? Facendo sbarcare anche i suoi "taikonauti" sulla Luna.

Il vicedirettore dell'Agenzia Spaziale Cinese, Lin Xiqiang, ne è certo. Recentemente ha infatti confermato l'obiettivo del "Paese di Mezzo" nel voler portare i suoi astronauti sul suolo del nostro satellite il prima possibile, senza però fornire una data specifica ma comunque entro il 2030.

Nella conferenza stampa tenutasi lunedì ha affermato: "La Cina si sta prima preparando per un breve soggiorno sulla superficie lunare ed un'esplorazione congiunta uomo-robot. Abbiamo già una stazione spaziale umana vicina alla Terra ed un sistema di trasporto umano per andata e ritorno".

"Abbiamo anche avviato un processo per la selezione, l'addestramento ed il supporto di nuovi astronauti. Un programma di due missioni con equipaggio all'anno è sufficiente per raggiungere i nostri obiettivi", ha aggiunto Lin.

L'Agenzia Spaziale Cinese ha inoltre approfittato dell'evento per presentare il nuovo equipaggio diretto verso la sua stazione spaziale orbitante, che avverrà durante un lancio programmato per martedì 30 maggio.

La Tiangong (questo il nome della stazione), secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali, dovrebbe essere già stata completata da novembre 2022, data in cui venne aggiunta la terza sezione. Il lancio imminente porterà però altro materiale per il suo ampliamento, d'altronde, lo stesso portavoce del CNSA ha ammesso che "vi sarà un quarto modulo da aggiungere al momento opportuno, per promuovere il supporto agli esperimenti scientifici e fornire all'equipaggio migliori condizioni di lavoro e di vita".

Non resta che attendere ulteriori sviluppi e scoprire, tra qualche anno, chi "vincerà" questa nuova corsa alla Luna. D'altronde, anche altri paesi e organizzazioni, tra i quali India, Emirati Arabi Uniti, Israele e la stessa Unione Europea, stanno pianificando missioni verso il nostro amato satellite. Secondo voi chi la scamperà?

Inoltre, se volte approfondire il programma delle missioni Artemis della NASA, abbiamo preparato un interessante speciale sull'obiettivo di riportare l'umanità sulla Luna.